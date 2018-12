JAKARTA - Aktris senior Cut Mini Theo kembali bekerja sama dengan sutradara Ody C Harahap atau akrab disapa Ocay. Sebelumnya, wanita 44 tahun ini diketahui pernah bekerja sama dalam film produksi MNC Pictures berjudul Me VS Mami.

Bisa bekerja sama dengan Ocay dalam Orang Kaya Baru produksi Screenplay Films dan Legacy Pictures, diakui wanita kelahiran Jakarta tersebut sebagai sebuah hal yang menyenangkan.

Bahkan dalam film yang dikabarkan akan tayang 24 Januari 2019 mendatang, Cut Mini akan beradu akting dengan Lukman Sardi, Raline Shah, Derby Romero, dan Fatih Unru.

"Pertama ditawarin pastinya saya senang sekali. Karena yang menawarkan Ocay. Saya sangat comfortable sekali bekerja sama dengan Ocay, dan kebetulan yang menulis naskahnya bang Joko," kata Cut Mini saat ditemui di perilisan poster dan trailer film Orang Kaya Baru di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

"Jadi seperti yang kita ketahui di skenario bang Joko, jadi diskenarionya pasti ada drama dan komedi yang sangat menyenangkan dan segar. Makanya saya enggan menolak. Beritu saua dengar pemainnya ada Lukman Sardi dan beberapa pemain lain, ya saya memang enggak punya alasan untuk menolak film OKB," sambungnya.

Dalam perannya sebagai seorang istri yang mendapat warisan dari suaminya, Cut Mini mengaku rela memainkan perannya sebagai seorang wanita yang norak dan lebay. Bahkan ia pun nampak tak bisa berkomentar usai melihat trailer sepanjang 2 menit 11 detik tersebut.

"Karakter saya disini adalah seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Yang seperti kalian tahu ceritanya tentang Orang Kaya Baru, pasti kebayang seperti apa. Yang tadinya dia tidak punya apa-apa jadi punya segalanya, pasti noraknya, kamseupaynya banget banget. Dan saya senang memainkannya secara lebay," paparnya.

"Dan waktu lihat trailer hahaha Ini kali pertama saya melihat OKB. Aduuhh benar-benar ya.. Ya sudalah ya gitulah. Lucu dan menyenangkan ya. Saya akhirnya.. hahaha Ya gitu deh, mending enggak usah ngomong, norak banget ya saya haha," timpalnya.

(edh)