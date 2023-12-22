Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cut Mini Ikhlas Belum Dikaruniai Anak Setelah 23 Tahun Menikah, Bersyukur Sang Suami Selalu Sabar

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:21 WIB
Cut Mini Ikhlas Belum Dikaruniai Anak Setelah 23 Tahun Menikah, Bersyukur Sang Suami Selalu Sabar
Cut Mini dan suami ikhlas belum dikaruniai momongan (Foto: IG Cut Mini)
A
A
A

JAKARTA - Cut Mini berbagi kisah mengenai kehidupan pernikahannya dan sang suami yang telah dijalani selama 23 tahun lamanya. Meski mereka belum dikaruniai keturunan di tahun ke-23 pernikahan, Cut Mini dan sang suami tetap harmonis dan tak pernah mempermasalahkan mengenai hal tersebut.

Bintang film Athirah itu berusaha untuk ikhlas lantaran dia percaya bahwa ketetapan Tuhan pasti yang terbaik, termasuk soal keturunan. Dia mensyukuri setiap pemberian Tuhan yang selama ini hadir tanpa diminta.

Cut Mini Ikhlas Belum Dikaruniai Anak Setelah 23 Tahun Menikah, Bersyukur Sang Suami Selalu Sabar

"Aku tidak pernah mempertanyakan apapun sama Allah ya, karena aku yakin apa yang dikasih buat aku itu adalah yang terbaik. Aku tidak meminta aja, Allah selalu memberi," ujar Cut Mini dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Jumat (22/12/2023).

Dengan segala usaha yang telah dilalui selama bertahun-tahun, Cut Mini akhirnya sampai pada titik dimana dirinya dan sang suami memutuskan untuk berserah diri kepada Tuhan.

"Aku syukuri apa yang ada, aku nikmati, aku hargai semua proses yang ada, yang penting kan kita berikhtiar, kita mencoba. Kita ke dokter, kita diperiksa, tapi kenyataannya sampai tahun 2023 kita belum dikaruniai keturunan ya tidak apa-apa. Yang penting, kita tidak menyakiti satu sama lain dan tidak menyakiti anak orang lain," sambungnya.

Kini, Cut Mini menikmati kehidupannya dengan sang suami untuk ikut merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak dari saudaranya alias keponakannya. Meski tidak berasal dari rahimnya sendiri, kasih sayangnya kepada keponakannya seperti anaknya sendiri.

"Kita menyayangi anak-anak yang ada di sekitar kita. Malah kita udah punya cucu, anak-anak dari ponakan," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/33/2946123/biodata-dan-agama-cut-mini-artis-yang-berjuang-dapatkan-anak-selama-23-tahun-i6YIyTr0p6.jpg
Biodata dan Agama Cut Mini, Artis yang Berjuang Dapatkan Anak Selama 23 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941948/keikhlasan-cut-mini-belum-dikaruniai-anak-setelah-23-tahun-menikah-PhogbGkLF1.jpg
Keikhlasan Cut Mini Belum Dikaruniai Anak Setelah 23 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/206/2907043/cut-mini-sarah-sechan-bikin-pusing-syifa-hadju-dan-jefri-nichol-di-film-mohon-doa-restu-f3S0KzMjtF.jpg
Cut Mini-Sarah Sechan Bikin Pusing Syifa Hadju dan Jefri Nichol di Film Mohon Doa Restu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/33/2787355/senang-berbuka-puasa-di-rumah-cut-mini-batasi-bukber-dengan-teman-CLeF5Jd92l.jpg
Senang Berbuka Puasa di Rumah, Cut Mini Batasi Bukber dengan Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/15/33/2214743/kagetnya-cut-mini-lihat-anak-anak-di-daerah-berebut-buku-cerita-yeNwmpK8t4.jpg
Kagetnya Cut Mini Lihat Anak-Anak di Daerah Berebut Buku Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/15/33/2214693/bukan-aktris-cut-mini-ungkap-profesi-impiannya-fBucnfNZdx.jpg
Bukan Aktris, Cut Mini Ungkap Profesi Impiannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement