Cut Mini Ikhlas Belum Dikaruniai Anak Setelah 23 Tahun Menikah, Bersyukur Sang Suami Selalu Sabar

JAKARTA - Cut Mini berbagi kisah mengenai kehidupan pernikahannya dan sang suami yang telah dijalani selama 23 tahun lamanya. Meski mereka belum dikaruniai keturunan di tahun ke-23 pernikahan, Cut Mini dan sang suami tetap harmonis dan tak pernah mempermasalahkan mengenai hal tersebut.

Bintang film Athirah itu berusaha untuk ikhlas lantaran dia percaya bahwa ketetapan Tuhan pasti yang terbaik, termasuk soal keturunan. Dia mensyukuri setiap pemberian Tuhan yang selama ini hadir tanpa diminta.

"Aku tidak pernah mempertanyakan apapun sama Allah ya, karena aku yakin apa yang dikasih buat aku itu adalah yang terbaik. Aku tidak meminta aja, Allah selalu memberi," ujar Cut Mini dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Jumat (22/12/2023).

Dengan segala usaha yang telah dilalui selama bertahun-tahun, Cut Mini akhirnya sampai pada titik dimana dirinya dan sang suami memutuskan untuk berserah diri kepada Tuhan.

"Aku syukuri apa yang ada, aku nikmati, aku hargai semua proses yang ada, yang penting kan kita berikhtiar, kita mencoba. Kita ke dokter, kita diperiksa, tapi kenyataannya sampai tahun 2023 kita belum dikaruniai keturunan ya tidak apa-apa. Yang penting, kita tidak menyakiti satu sama lain dan tidak menyakiti anak orang lain," sambungnya.

Kini, Cut Mini menikmati kehidupannya dengan sang suami untuk ikut merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak dari saudaranya alias keponakannya. Meski tidak berasal dari rahimnya sendiri, kasih sayangnya kepada keponakannya seperti anaknya sendiri.

"Kita menyayangi anak-anak yang ada di sekitar kita. Malah kita udah punya cucu, anak-anak dari ponakan," ungkapnya.

