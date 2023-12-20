Keikhlasan Cut Mini Belum Dikaruniai Anak Setelah 23 Tahun Menikah

JAKARTA - Cut Mini berbagi kisah dibalik keikhlasan yang dirasakannya meski belum dikaruniai keturunan di tahun ke-23 pernikahannya. Kepada Daniel Mananta melalui sebuah konten podcast, Cut Mini menceritakan titik balik dimana dirinya memutuskan untuk menyerahkan kepada Tuhan atas jalan hidupnya bersama sang suami. Dia pun berusaha untuk ikhlas meski tak dikaruniai keturunan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Di awal pernikahannya, bintang film Athirah ini sempat beberapa kali memeriksakan diri ke dokter bersama sang suami dan tak ditemukan masalah apapun terhadap kesehatannya.

Perjuangannya untuk memiliki anak pun tak pernah berhenti. Setelah 9 tahun menikah, dia dan sang suami memutuskan untuk mencoba proses bayi tabung. Tapi, hasilnya masih saja nihil.

"Tahun pertama kita ke dokter, gak ada masalah. Setelah dicoba bertahun-tahun natural, aku lupa sekitar udah 9 tahun menikah kayaknya ya, aku inseminasi, bayi tabung, gagal," ujar Cut Mini dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (20/12/2023).

Cut Mini sempat merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika ahli akupuntur menduga dirinya tengah hamil. Bayangan akan hadirnya seorang anak yang telah dinantikan selama bertahun-tahun itu pun langsung muncul dibenaknya.

Namun, kebahagiaan itu mendadak sirna setelah dia mengalami pendarahan. Padahal, Cut Mini belum sempat memeriksakan untuk memastikan mengenai kehamilannya. Kala itu, dia mengaku merasa terpukul hingga mengalami stres

"Pas akupuntur, dibilang 'kayaknya ibu hamil deh'. Aku jadi besar kepala, berbunga-bunga, berapa tahun kita menikah, mengharapkan pastinya. Akhirnya seminggu kemudian keluar lagi, itu aku stress melihat warna merah, aku histeris," sambungnya.

