LOS ANGELES – Berkarier selama 28 tahun sebagai seorang aktor, Vin Diesel kini mengembangkan sayapnya menjadi produser. Mengutip Deadline, Rabu (12/12/2018), Diesel melalui rumah produksi miliknya akan menggarap serial kriminal baru untuk NBC berjudul Conway.

Serial tersebut, terinspirasi dari kondisi dunia saat ini di mana 50 orang selamat dari traumatic brain injury atau cedera kepala di seluruh dunia. Dalam kasus langka ini, otak merespons trauma dengan cara berbeda yang mengakibatkan seseorang tiba-tiba memiliki tingkat kejeniusan baru dengan kemampuan kognitif luar biasa.

Kisahnya akan berpusat pada seorang detektif polisi bernama Cal Conway yang bangun dari koma dengan kemampuan kognitif luar biasa. Namun ketika dia mulai kembali bekerja sebagai seorang detektif, Conway mulai bertanya-tanya apakah kemampuan barunya itu berkat atau sebuah kutukan.

Serial Conway akan ditulis oleh Jonny Umansky yang juga akan bertindak sebagai eksekutif produser bersama Vin Diesel dan Shana C. Waterman, Kepala Bidang Televisi One Race Productions. Sebelum didapuk menggarap Conway, Umansky pernah mengerjakan 16 Ways to Break A Heart untuk Sonar Studios dan Legends of the Hidden Temple untuk Nickelodeon Films.

Sementara One Race Film merupakan rumah produksi yang didirikan oleh Vin Diesel pada 1995. Perusahaan yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat itu diketahui telah menggarap lima judul film populer: Fate of the Furious, Fast and Furious 7, Fast and Furious 6, Fast and Furious 5, dan Fast & Furious.

Perusahaan itu juga diketahui tengah menjalani kesepakatan multi-tahun dengan Uni TV dan Tigon Studios. Kolaborasi itu telah menghasilkan beberapa permainan konsol, seperti Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. *

