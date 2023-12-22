Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vin Diesel Digugat Mantan Asisten dengan Tuduhan Pelecehan Seksual

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:01 WIB
Vin Diesel Digugat Mantan Asisten dengan Tuduhan Pelecehan Seksual
Vin Diesel digugat mantan asisten atas kasus pelecehan seksual (Foto: Ist)
LOS ANGELESVin Diesel dilaporkan ke pihak kepolisian setempat dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap mantan asistennya, Asta Jonasson. Hal tersebut diduga dilakukan pada saat Jonasson bekerja untuk Vin Diesel pada 2010.

Melansir CAN, Astra Jonasson mengajukan gugatan di Los Angeles, pada Kamis (21/12/2023), dengan tuduhan bahwa Diesel memaksakan diri mendekatinya di sebuah hotel suites di Atlanta.

Jonasson menyatakan dipekerjakan oleh perusahaan Diesel, One Race, untuk bekerja untuk aktor tersebut di Atlanta, tempat Fast Five diproduksi. Pada suatu malam di bulan September 2010, Jonasson diminta menunggu di suite Vin Diesel di Hotel st. Regis.

Vin Diesel Digugat Mantan Asisten dengan Tuduhan Pelecehan Seksual

Dalam gugatan tersebut, Jonasson menjelaskan dirinya mencoba melarikan diri dari kamar setelah dipaksa masuk ke tempat tidur Diesel. Namun aktor Fast & Furious tersebut bergerak ke arahnya lalu meraba-raba payudaranya dan mencium dadanya.

Diesel berusaha menurunkan celana dalam Asta Jonasson, yang membuatnya berteriak dan berlari menuju kamar mandi terdekat. Dikatakan bahwa Vin Diesel memaksanya untuk menyentuh kemaluannya yang sedang ereksi dan mulai melakukan masturbasi.

Pengacaranya mengatakan Jonasson menutup matanya karena takut membuat Diesel semakin marah dan berharap hal tersebut berakhir. Setelah pelecehan terjadi Jonasson dipecat beberapa jam kemudian oleh saudara perempuan Vin Diesel, Samantha Vincent, yang juga presiden One Race Productions.

“Jelas baginya bahwa dia dipecat karena dia tidak lagi berguna – Vin Diesel telah memanfaatkannya untuk memenuhi hasrat seksualnya dan dia menolak serangan seksualnya,” ujar pihak pengacara Jonasson.

Jonasson menggugat Diesel dan perusahaannya karena menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, pengawasan yang lalai, dan pemutusan hubungan kerja yang salah, serta tuntutan lainnya.

