LOS ANGELES – Kabar perpecahan para pemain The Fate of the Furious memang sudah lama terdengar. Apalagi kabar tersebut menyeruak dengan memunculkan nama Vin Diesel dan Dwayne “The Rock” Johnson.

Pertikaian disinyalir terjadi karena produser Fast and Furious memilih untuk membuat film spin-off tentang karakter Hobbs, yang diperankan The Rock, daripada membuat lanjutan kisah Fast and Furious. Vin Diesel sebagai pemain lama jelas merasa kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Universal.

Setelah sekian lama terpisah, Dwayne pun akhirnya memberikan komentar terkait pertikaiannya dengan Vin. Bintang film Rampage ini menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada pertikaian sama sekali di antara mereka.

“Saat ini aku sedang berkonsentrasi dalam membuat spin-off Fast & Furious sebaik mungkin. Tapi aku selalu mendoakannya yang terbaik dan aku tidak memiliki niat buruk di sana karena kejernihan hati yang kami miliki,” ucapnya seperti dilansir Entertainment Weekly, Kamis (5/4/2018).

Setelah kabar pertikaian itu, keduanya tidak pernah terlibat lagi dalam satu proyek film yang sama. Sementara Vin Diesel tidak banyak terlibat film baru, The Rock justru semakin laris di pasaran. Terlebih setelah film Jumani: Welcome to the Jungle yang dibintanginya laris di pasaran pada akhir Desember lalu.

Kini The Rock siap untuk meluncurkan film barunya, Rampage. Film yang diangkat dari video game ini akan berhadapan langsung dengan Avengers: Infinity War di bioskop pada pertengahan April nanti.

(ade)