JAKARTA – John Mayer sedang ramai dibicarakan masyarakat, hingga warganet dunia maya. Penyanyi solo pria yang dikabarkan akan menggelar konser di Jakarta ini bahkan telah menjadi trending topic di Twitter.

Dari 10 hal yang sedang ramai dibicarakan di Twitter, bahasan tentang John Mayer menempati posisi ke lima. Ditinjau Okezone dari Twitter, Rabu (12/12/2018), ada sekira 5.823 cuitan yang membicarakan John Mayer.

Sebagian besar netizen mengekspresikan rasa kekhawatiran mereka yang ternyata tahun depan merupakan tahun yang padat dengan konser-konser penyanyi internasional. Yang baru-baru ini diketahui, salah satunya Ed Sheeran yang akan menggelar konser di Indonesia pada Mei 2019.

Sementara itu, John Mayer sendiri dijadwalkan akan menghibur penggemarnya di Indonesia pada April 2019, hanya berselang satu bulan sebelum Ed Sheeran. Ada pula Lauv dan Lany yang akan konser, sedangkan, pada awal tahun konser BLACKPINK telah membuat heboh lebih dulu bahkan dari akhir tahun ini.

Bertajuk Australia & Asia Tour 2019, konser John Mayer direncanakan akan dilangsungkan pada 5 April 2019 di Jakarta, belum diketahui lokasi panggungnya akan didirikan. Kabar persinggahannya di Jakarta ini telah dibagikan oleh John Mayer lewat akun Instagram dan Twitter pribadinya @JohnMayer har ini.

“World Tour 2019 begins in Australia and Asia. An entire evening together, playing two sets of music with more songs in rotation than ever before,” tulis John Mayer dalam caption foto tersebut.

“BLACKPINK lanjut Ed Sheeran, terus sekarang John Mayer. Ya Allah minta 3M doong L,” cuit pemilik akun @whisnu.

“Tiket John Mayer dijual di harbolnas enggak?” tulis Ririn Riandini. Jadwal tampil penyanyi internasional yang mengunjungi Indonesia ini memang sangat berdekatan dan berurutan, maka tidaklah heran jika netizen heboh soal bujet yang mereka butuhkan untuk bisa membeli tiket masuk.

“Akhirnya John Mayer bakal konser di Jakarta, semoga sistem tiketnya bener karena ini bakal jadi most wanted concert in 2019!” cuit @titisapto.

(aln)