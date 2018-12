LOS ANGELES – Universal Music Group (UMG) mencatat Bohemian Rhapsody sebagai lagu yang paling banyak didengarkan melalui layanan streaming. Lagu itu membukukan 1,6 miliar stream secara global melalui sejumlah platform: Spotify, Apple Music, Deezer, serta YouTube.

Pencapaian itu bahkan mengalahkan Smells Like Teen Spirit milik Nirvana, November Rain dan Sweet Child O ’Mine dari Guns ‘N Roses, serta lagu milik A-ha yang berjudul Take On Me. Lagu Bohemian Rhapsody juga mampu mempertahankan eksistensinya selama lebih dari 4 dekade dan masih didengarkan pencinta musik dari berbagai usia.

Sejak dirilis pada 31 Oktober 1975 dalam album “A Night at the Opera’, Bohemian Rhapsody sukses menembus peringkat ke-9 Billboard Hot 100. Kemudian pada 1992, lagu itu menempati posisi kedua Billboard Hot 100 dan masuk dalam Grammy Hall of Fame.

Lucian Grainge, Direktur dan CEO Universal Music Group mengatakan bahwa Bohemian Rhapsody adalah salah satu lagu terbaik dari salah satu band terbesar dalam sejarah musik dunia. “Kami sangat bangga bisa mewakili Queen, sekaligus bahagia melihat lagu ini masih menginspirasi penggemar baru di seluruh dunia, selama lebih dari 4 dekade,” ujar Grainge seperti dikutip dari Billboard, pada Rabu (12/12/2018).

Pencapaian tersebut memang tak lepas dari kesuksesan dari film biografi Queen, Bohemian Rhapsody, yang dirilis pada 2 November 2018. Film itu sempat trending di seluruh dunia dan mengumpulkan pendapatan sekitar USD164 juta (Rp2,39 triliun) di box office Amerika Utara dan USD539 juta (Rp7,92 triliun) di pasar global.*

