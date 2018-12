LOS ANGELES – Film Bohemian Rhapsody sukses membuat penonton yang jadi idola pada masanya nostalgia bersama. Mengiringi kesuksesan filmnya memukau penonton, ternyata album Bohemian Rhapsody yang dibawakan grup Queen pun berhasil menduduki peringkat pertama Top Rock Albums pada laman Billboard pekan ini.

Grup yang terdiri dari empat orang pria berambut gondrong tersebut bahkan mengukuhkan posisinya sekira dua pekan. Sementara itu, berada tepat di bawahnya ada grup Imagine Dragons dengan albumnya Origins, yang perlahan naik. Mengapit Imagine Dragons, Queen ternyata berada di posisi ke tiga dengan albumnya Greatest Hits, dilansir Okezone dari laman Billboard, Minggu 9 November 2018.

Sayangnya, meski peringkat Top Rock Albums banyak grup yang sedang merangkak naik ke posisi lebih atas, Mumford & Sons justru turun ke posisi ke empat dengan albumnya Delta. Kendati demikian, ada grup yang tetap nyaman di posisinya, yaitu The Beatles dengan album yang bertajuk The Beatles (White Album).

Sementara itu, Panic! At The Disco perlahan naik dengan Pray For The Wicked yang memang salah satu lagunya sedang sering diputar di radio-radio lokal. Imagine Dragons pun demikian, mereka berada di posisi ke delapan dengan Evolve, menyusul di bawahnya lagi-lagi Queen dengan Greatest Hits I II & III, yang pekan lalu berada di posisi ke 12 naik jadi posisi ke sembilan.

Akan tetapi, Dewi Fortuna sedang tidak berpihak pada Muse, walau telah memiliki nama di hati pencinta musik rock, Muse terpaksa berada di posisi ke 10 dengan Simulation Theory. Padahal, semula Muse berada di posisi ke tujuh pekan lalu.

Berikut peringkat Top 10 Rock Albums internasional yang Okezone lansir dari laman Billboard:

1. Queen – Bohemian Rhapsody

2. Imagine Dragons – Origins

