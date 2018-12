JAKARTA - Komika Ernest Prakasa dan presenter Arie K. Untung terlibat perang dingin di media sosial (medsos) terkait aksi 812 di Malaysia. Kejadian itu bermula ketika Arie mengunggah foto yang diberinya penjelasan "The Power of ukhuwah Malaysia 812", pada 9 Desember 2018.

Ernest Prakasa kemudian memberikan tanggapan atas unggahan suami Fenita Arie tersebut. "812 itu demo menentang ICERD (International Convention on The Elimination of Racial Discrimination). Pemerintah Malaysia mau menghapuskan diskriminasi, tapi dilawan oleh orang2 ini," ujar Ernest dalam akun Twitter pribadinya.

Di akhir tulisannya, Ernest juga sempat mempertanyakan maksud presenter 36 tahun tersebut mengunggah foto-foto tersebut. "Elo (Arie Untung) pribadi lebih pro diskriminasi etnis?" katanya menambahkan.

Menanggapi pertanyaan Ernest Prakasa tersebut, Arie Untung pun kembali mengunggah screenshot cuitan sutradara film Ngenest tersebut. Ia berusaha menjelaskan dengan menuliskan, “Aku memihak mana? Aku bukan orang Malaysia, apa urusannya pro atau kontra? Makanya aku ketawa.”

Dia menambahkan, “Yang kubahas (di sini) adalah ukhuwahnya. Pada baper amat. Memangnya, eyke menteri Malaysia (sampai) didemo? Lah kalian yang demo, orang Malaysia juga bukan, tahu ICERD saja mungkin enggak? Ini penting enggak sih? Situ mau pro atau kontra silakan saja ke sana, broh."

(SIS)