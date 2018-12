LOS ANGELES – Travis Scott tidak disangka-sangka bisa terus memimpin tangga lagu internasional alias chart Billboard Hot yang berubah tiap pekan. Pekan ini, penyanyi yang berduet dengan Drake dalam lagunya Sicko Mode tersebut bahkan mengalahkan Ariana Grande yang terpaksa turun tepat di bawahnya.

Sementara itu, raja chart sekira tujuh pekan, yaitu Maroon 5 harus menelan pil pahit, karena merosot ke posisi sembilan, dikalahkan oleh beberapa penyanyi yang peringkatnya sedang naik. Penyanyi tersebut, di antaranya Panic! At The Disco dengan High Hopes, Sheck Wes dengan Mo Bamba, Kodak Black featuring Travis Scott dengan Zeze, dan Lil Baby & Gunna dengan lagunya Drip Too Hard, dilansir Okezone dari laman Billboard, Minggu 9 Desember 2018.

Meski banyak penyanyi yang naik dalam chart, tapi Marshmello & Bastille tetap bertahan di posisi ke tiga dengan lagunya yang berjudul Happier. Persis dengan Marshmello & Bastille, Halsey pun kokoh di posisi ke empat dengan Without Me.

Di sisi lain, Juice WRLD terpaksa harus turun ke posisi ke sepuluh dengan lagu Lucid Dream, satu tempat tepat di bawah Maroon 5 Featuring Cardi B yang menyanyikan lagu Girls Like You. Untuk mengetahui urutan tangga lagu internasional di laman Billboard, berikut deretannya.

1. Travis Scott – Sicko Mode

2. Ariana Grande – Thank U Next

3. Marshmello & Bastille – Happier

4. Halsey – Without Me

5. Panic! At The Disco – High Hopes

6. Sheck Wes – Mo Bamba

7. Kodak Black Featuring Travis Scott – Zeze

8. Lil Baby & Gunna – Drip Too Hard

9. Maroon 5 Featuring Cardi B – Girls Like You

10. Juice WRLD – Lucid Dreams

Terlepas dari urutan sepuluh besar, di posisi lebih bawah ada yang sedang merangkak naik, yaitu Mariah Carey dengan lagunya All I Want For Chirtmas Is You, yang berada di posisi ke 14. Kini memang suasana Natal dan liburan tahun baru sudah mulai terasa, maka sangat cocok sambil mendengarkan lagu Mariah Carey tersebut.

(aln)