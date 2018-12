JAKARTA - Deven Christiandi Putra berhasil memikat empat juri Indonesian Idol Junior 2018 lewat penampilan apiknya dalam babak Road to Grand Final yang digelar di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (7/12/18). Ia tampil membawakan The Greatest Love of All yang dipopulerkan George Benson pada 1978.

Tampil dengan kemeja putih dan jaket coklat, Deven berhasil mendapatkan standing ovation dari keempat juri. Bahkan Rizky Febian memujinya dengan mengatakan, "Kamu enggak salah dari kecil ngefans sama Michael Jackson. Barusan kamu nanyi seperti ketempelan dia. Bagus banget!"

Baca juga: Langkah Gogo Terhenti di Indonesian Idol Junior 2018

Rossa menambahkan, "Ini lagu lawas. Tapi kamu membawakannya tak seperti lagu lama, meski sudah beribu kali aku dengar."

Bahkan juara dua Indonesian Idol 2018, Abdul, memuji penampilan Deven. Ketika diminta Daniel untuk mengomentari penampilan Deven, Abdul mengatakan, “Soal Deven, dia keren sih. Keren! Semuanya bagus! Hanya ada beberapa kontestan yang bisa menikmati stage. Salah satunya ya Deven."

Abdul yang hadir untuk menonton keempat finalis itupun akhirnya berduet menyanyikan lagu All I Want milik Kodaline. Lagu serupa yang dibawakan Deven pada minggu lalu.

Setelah berduet, Abdul mengatakan bahwa kali ini ia menyanyi dengan nada dasar yang lebih tinggi dari biasanya. Hal ini juga membuat Abdul sangat memuji Deven karena mampu menyanyikannya dengan baik.

Penampilan apik keduanya di atas panggung Road to Grand Final Indonesian Idol Junior 2018 itu bahkan membuat Daniel Mananta kehabisan kata-kata. "Saya merinding. Mau menangis."*

Baca juga: Tasya Kamila Hamil, Ibu Mertua Unggah Kalimat Mengharukan

(SIS)