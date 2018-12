JAKARTA - Perasaan bahagia kini tengah menyelimuti hati pasangan suami istri Tasya Kamila dan Randi Bachtiar. Pasalnya, kini Tasya tengah mengandung buah cinta pertama mereka.

Kabar bahagia ini dibagikan Tasya melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, mantan penyanyi cilik ini membagikan dua buah video singkat yanh telah disatukan.

Video tersebut berisi perjalanan hidup Randi dan Tasya sejak kecil hingga akhirnya menikah. Di akhir video berdurasi kurang lebih 1 menit itu, keduanya menunjukkan momen ketika mereka melihat hasil tes uji kehamilan yang sudah dilakukan Tasya.

Suasana bahagia hingga haru tergambar dalam video tersebut. Kedua calon orangtua itu pun telah merangkai kalimat-kalimat indah untuk buah hati yang kini tengah tumbuh pada rahim Tasya.

"Dear little one," ujar Tasya seakan menyapa sang buah hati.

Secara bergantian, Randi dan Tasya pun mengucapkan kalimat-kalimat manis untu sang buah hati. Rasa syukur pun begitu tergambar di setiap kata demi kata yang mereka ucapkan.

"Kami ingin kamu tahu bahwa kamu tumbuh dari hangatnya cinta," tambah Randi.

"Jauh sebelum kami bisa menggenggammu, kami telah mencintaimu. Jauh sebelum kami bisa mendidikmu, kamu telah menunjukkan kami kebesaran Allah. Setiap detik yang kita lalui bersama, selalu tercurah rasa syukur. Stay strong and healthy dear little one," ujar Tasya dan Randi secara bergantian.

Melengkapi unggahannya, Tasya juga menuliskan keterangan untuk video tersebut. Tasya pun menilai bahwa ini merupakan kabar bahagia yang dibagikan.

"Alhamdulillah @randibachtiar and i have an exciting news to share woth you all ( aku dan Randi punya kabar menarik untuk dibagikan kepada kalian semua)," tulis pelantun lagu Libur Telah Tiba ini sebagaimana dikutip Okezone dari Instagram.

Tasya Kamila resmi dipersunting Randi Bachtiar pada Minggu (5/8/2018). Prosesi akad nikah keduanya diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Resepsi pernikahan pun dilangsungkan di tempat yang sama pada malam harinya. Kini 4 bulan menjalani kehidupan berumah tangga, Tasya dan Randi akan segera dianugerahi buah hati pertama.

