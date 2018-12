LOS ANGELES – Mantan personel boyband One Direction, Zayn Malik baru saja merilis lagu barunya pada Kamis (6/12/18). Lagu dengan tempo yang lambat berjudul Good Years itu merupakan bagian dari album baru Zayn yang baru akan dirilis pertengahan Desember ini.

Lagu ini dipenuhi oleh lirik menyentuh tentang satu masa indah yang pernah dilewati bersama orang tercinta. "The voices screaming loud as hell. We don’t care ’bout no one else. Nothing in the world could bring us down," demikian penggalan lirik Good Years.

Tak sedikit fans yang menganggap jika lirik Good Years merupakan gambar tahun-tahun Zayn bersama One Direction. Hal itu diutarakan fans di media sosial.

"Mengapa aku merasa bahwa #Goodyears adalah tentang waktu Zayn di One Direction? Ketika dia bertarung dengan pikiran dan hatinya sendiri," tulis salah satu penggemar seperti dikutip HollywoodLife, Jumat (7/12/2018).

"Ini adalah tentang 1D LMAO. Apakah aku benar?" penggemar lain bertanya di Twitter.

"Begitu #goodyears mulai, aku menangis. Zayn benar-benar menulis lagu tentang waktunya di 1D," lanjut cuitan penggemar lain.

Sementara itu, seperti disebutkan di atas, Good Years merupakan salah satu lagu dari album "Icarus Falls". Album terbaru Zayn ini rencananya akan dirilis pada 14 Desember 2018 mendatang.

Ada 27 lagu di "Icarus Falls". Selain lagu-lagu baru yang belum dirilis, "Icarus Falls" juga akan berisi single-single lama seperti Rainberry, Sour Diesel. Let Me, dan Entertainer.

