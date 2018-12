FLORIDA – Putra dari salah satu personel Backstreet Boys Brian Littrell, Baylee, merilis single pertamanya, seperti dikutip dari PEOPLE, Senin (3/12/18). Perilisan single pertamanya ini menunjukkan bahwa Baylee memulai karirnya di industri musik.

“Ini terasa sangat nyata,” Baylee memberitahu PEOPLE mengenai waktu peluncuran single itu hanya beberapa hari setelah ia merayakan ulang tahunnya yang ke-16.

“Ibu, ayah, dan saya baru saja membicarakannya pada suatu malam dan mereka mengatakan bahwa mereka pikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Kami memilih November, bulan ulang tahun saya, untuk merilis single pertama.” tutur Baylee.

Baylee mengatakan bahwa itu adalah ide luar biasa ketika ibunya, Leighanne, mengadakan pesta besar Sweet 16 di Atlanta dan menunjukkan kepada para tamu untuk menyanyikan lagu barunya.

Baca Juga: Hamil 3 Bulan, Istri Nick Carter Keguguran

“Ketika datang ke keluarga, itu benar-benar energi yang berbeda, jadi saya sangat gugup untuk tampil di depan keluarga saya,” ujar Baylee saat menjelang penampilan debutnya pada Sabtu malam (1/12/18).

Ketika ia menghadiri acara ulang tahunnya yang bertema “a cool Rat Pack-type of vibe”, Baylee mengenalan kemeja putih dengan dasi kupu-kupu, celana panjang hitam, tuxedo, dan suspender hitam.

Acara itu dihadiri oleh keluarga dan teman dekatnya. Baylee juga bergabung dengan saudara dan sesama anggota Backstreet Boys, Kevin Richardson.

Single-nya yang bertema “bouncy, fun, Florida Georgia Line-type”, menampar kembali pada mereka yang akan mengkritik sesuatu sampai mereka benar-benar mengalaminya.

Lagu ini diproduksi oleh penulis lagu Corey Crowder melalui Tree Vibez (perusahaan penerbitan musik Florida Georgia Line, Brian Kelley dan Tyler Hubbard), dan terdengar seperti itu mungkin ada di album studio ketiga negara hit duo, Dig Your Roots.

“Anda tidak dapat berhubungan dengan lagu lain seperti yang Anda dapat untuk lagu country, dan itulah mengapa itu genre favorit saya,” kata Baylee tentang mengapa ia memilih untuk mengejar karir di negaranya sebagai lawan dari ayahnya.

“Jika saya mengalami putus cinta atau waktu yang sulit, saya selalu mendengarkan musik country – itu adalah Luke Combs atau sesuatu yang super country yang menceritakan sebuah kisah.” lanjutnya.

Penggemar lagu bergaya old country ini mengatakan bahwa itu kolaborasi Backstreet Boys dengan orang-orang dari FGL untuk single mereka “God, Your Mama, And Me” yang menginspirasinya untuk berhubungan dengan melodi dan suasana “newer country”.

“Saya tidak benar-benar mengetahuinya sampai kita mencatat yang terakhir bahwa hati saya tertuju pada ini,” ungkap Baylee.

“Saya hanya berpikir itu akan menjadi sesuatu untuk dicoba, jadi melihat ini berjalan seperti yang saya pikirkan, kami hanya menyadari bahwa ini adalah jalan yang baik.” tuturnya.

Sekarang ia memproduksi lagunya dengan tim yang memproduksi lagu-lagu ternama musik country. Baylee tidak dapat percaya bahwa dia “menghayati mimpinya” hingga potensi penuhnya, dan dengan nol menambahkan tekanan.

“Ayah saya selalu menjadi juara saya, jadi dia selalu mengatakan kepada saya untuk hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan dan mengikuti impian saya, dan untuk melakukan yang terbaik dan tidak terlalu memikirkannya,” kata Baylee tentang saran yang dia terima dari ayahnya.

“Itu benar-benar terlalu banyak tekanan,” tutupnya.

(edh)