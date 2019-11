SEOUL - Idol-aktris Lee Ji Eun atau biasa dikenal dengan nama IU baru-baru ini mendapat tawaran membintangi drama dari penulis skenario drama terkenal Hong Jong Eun dan Hong Mi Ran atau biasa dikenal sebagai Hong Sisters.

Kabar tersebut dibenarkan oleh agensi IU, Kakao M. Namun agensi yang dulunya bernama LOEN Entertainment ini menekankan bahwa belum ada keputusan final dari IU atas tawaran dari Hong Sisters tersebut. Drama Hong Sisters hanya satu dari sekian proyek yang sedang dipertimbangkan oleh IU.

"Memang benar bahwa IU mendapat tawaran untuk membintangi proyek baru oleh penulis Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran,” ujar perwakilan Kakao M seperti dilansir Soompi, Selasa (04/12/2018).

"Ia telah menerima naskah tidak hanya dari drama ini, tetapi beberapa drama lainnya. Jadi belum ada yang dikonfirmasi terkait hal itu," sambung juru bicara Kakao M.

Rencananya, drama terbaru dari Hong Sisters ini akan digarap oleh sutradara Oh Choong Hwan yang sukses dengan drama Doctors dan While You Were Sleeping. Belum dipastikan judul dan kisah mengenai drama tersebut, namun drama itu nantinya akan tayang di tvN.

"Drama baru Hong Sisters dipastikan akan tayang di tvN. Jadwal tayangnya masih belum ditentukan," terang perwakilan stasiun TV.

IU terakhir kali membintangi drama pada Mei 2018 lalu lewat My Ahjussi. Setelah itu, idol kelahiran 1993 tersebut sibuk mempersiapkan comeback-nya lewat single terbarunya, BBI BBI yang rilis pada 10 Oktober lalu.

Hong Sisters sendiri adalah penulis kakak beradik yaitu Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran yang telah membuat banyak drama terkenal seperti You’re Beautiful, My Girlfriend is a Gumiho, The Greatest Love, Master’s Sun, dan yang terakhir Hwayugi.

