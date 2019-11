JAKARTA - Masih ingat dengan penampilan peserta bernama Kayla dalam salah satu audisi Indonesian Idol Junior? Si gemas Kayla akhirnya kembali ke panggung Idol Junior namun sebagai bintang tamu.

Aksi gemas Kayla dibuka dengan berlenggok melewati kursi para juri. Ia pun lalu membawakan lagu Oh My Darling I Love You serta Lagi Syantik.

Penampilan lucu dan menggemaskan Kayla benar-benar menghibur para penonton Indonesian Idol Junior sore ini. Para juri pun sampai tak tahan melihat aksi genit Kayla di atas panggung.

Usai membawakan lagu Lagi Syantik, Kayla tiba-tiba menangis. Ia tak kuasa menahan rasa harunya karena bisa berkomunikasi dengan Siti Badriah lewat sambungan telefon.

Hari ini di #SpektaTop6 kita kedatangan Kayla lho! Kayla nyanyikan lagu Oh My Darling dan lagu Lagi Syantik - Siti Badriah gemas banget ya penampilannya?! Terima Kasih Kayla sudah menghibur kita semua yang ada disini ya! #IdolJunior2018 #SaatnyaJuniorJadiIdola @officialrcti pic.twitter.com/Jb6ggl0Io3— IndonesianIdolJunior (@IdolJuniorID) November 23, 2018

Mendengar Kayla menangis, Sibad pun mengajaknya untuk berduet meski hanya via telfon. Tangisan Kayla semakin tak terbendung karena berduet dengan sang idola adalah salah satu impiannya.

“Kayla, kamu harus semangat. Jangan mudah menyerah. Pokoknya kamu harus jadi orang sukses. Kapan-kapan kita ketemu dan kita akan duet,” kata Sibad.

Penampilan Kayla menjadi sebuah hiburan seru dan menarik dari ajang Indonesian Idol Junior. Masih ada banyak penampilan seru lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

