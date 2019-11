JAKARTA - Putri sukses melanjutkan penampilan apik Nashwa di Babak Spektakuler Top 7 Indonesian Idol Junior 2018, Jumat (16/11/2018). Tampil dengan lagu Halo milik Beyonce, Putri bahkan mendapat standing ovation dari keempat juri.

Pujian pertama datang dari Rossa. Sang diva menilai penampilan Putri sore ini benar-benar penuh penjiwaan.

"You are on fire, girls," tuturnya.

Setelah Rossa, giliran Rizky Febian yang memuji penampilan Putri. Menurutnya, kunci sukses gadis asal Makassar mengacu pada keberhasilannya mempertahankan konsistensi setiap minggu.

"Ini peserta satu-satunya yang bikin aku nangis. Konsisten dari audisi sampai detik ini," tutur pelantun Kesempurnaan Cinta.

Usai memberikan komentar, Rizky Febian juga meminta masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Putri melalui online vote. Bagi putra Sule, akan sangat disayangkan bila kiprah Putri di Indonesian Idol Junior 2018 kandas hanya karena kalah voting.

"Saya penginnya Putri ada di tiga besar," pungkas Rizky Febian.

