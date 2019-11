JAKARTA - Babak Spektakuler Top 7 Indonesian Idol Junior 2018, Jumat (16/11/2018) dibuka lewat penampilan Nashwa. Membawakan Fly Me To The Moon, Nashwa berhasil menuai pujian juri berkat aksi memukau.

Pujian pertama datang dari Maia Estianty. Dia menilai, penampilan Nashwa sore ini jauh menunjukkan perkembangan dari sebelumnya.

Baca Juga: Nama Syahrini 'Hiasi' Laman Instagram Reino Barack

Baca Juga: Maia Estianty Foto Bareng Beckham, Netizen Sindir Ahmad Dhani & Mulan Jameela

"Kamu punya beberapa keberuntungan. Lolos dari babak eliminasi sama dapat wildcard. Kemarin-kemarin juga kamu banyak dapat kritikan. Hari ini hanya ada satu cacat, tapi sangat berkembang dari minggu kemarin," ujarnya.

Dari segi kualitas vokal, Maia Estianty tidak memungkiri bahwa Nashwa memang masih kalah bersaing dari kontestan lain. Namun dari penampilannya kali ini, Maia merasa Nashwa sudah menampilkan yang terbaik.

"Suara kamu belum se wow teman-teman lain, tapi kamu menunjukkan perkembangan pesat," tuturnya lagi.

Komentar Maia Estianty langsung dibenarkan oleh Rossa. Menurut sang diva, penampilan Nashwa di Babak Spektakuler Top 7 Indonesian Idol Junior 2018 jadi salah satu yang terbaik dari awal kemunculannya.

"Ini salah satu penampilan terbaik kamu," tandas dia.

(aln)