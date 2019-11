View this post on Instagram

Selamat Pagi Para Calon Penghuni Jakarta dan Sekitarnya... Waaageellaaasehhhhhh!! Ikutan Audisi Dapet Pulsa?? Mantuuuull..!! Ayo Datang dan Ikutan Audisi @penghunirumahterakhir.gtv bersama @shopee_id tanggal 6 Oktober, kalo Kamu Pengen dapet Jalur Fast Track? Tunjukin ID @shopee_id Login atau Kamu atau akun @metubeid kamu. Tunjukin ke Panitia dan langsung dapat jalur FastTrack! 100 orang yang beruntungn akan mendapatkan pulsa 50 rb! Jadi jangan sampai kesiangaaan.. ajak teman-teman kamu Biar Seruuuu....!! Catat Waktu dan Tempatnya dimana.. Semangaaaaatt!! ⚡️🏡🗝