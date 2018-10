SEOUL – Bukan hal baru bila berbicara tentang G-Dragon sebagai penyanyi yang suka menciptakan lagunya sendiri. Sejak awal debut, grup Bigbang sudah dijuluki sebagai salah satu grup yang menciptakan lagu sendiri. Ini semua salah satunya berkat sosok G-Dragon.

Di antara idol K-Pop yang juga memeliki kemampuan menciptakan lagu, G-Dragon tetap bertahan di posisi atas dalam daftar artis dengan hak cipta lagu terbanyak di bawah nama mereka.

Melansir Korea Herald, Kamis (4/10/18), Korea Music Copyright Association (KMCA) merilis data terkait hak cipta lagu, pada 30 September lalu. Dalam data yang dirilis (KMCA), tercatat bahwa sudah sebanyak 172 lagu yang diproduksi oleh G-Dragon dan didaftarkan di bawah nama leader Bigbang yang satu itu.

Dari 172 lagu yang terdaftar itu, terdata bahwa itu semua termasuk dalam lagu yang ia komposisi, produksi, atau bahkan hanya lirik lagunya.

Diketahui selain menjadi leader Bigbang, pria bernama asli Kwon Jiyong itu juga berperan sebagai produser grupnya. Dirinya menjadi otak di balik lagu-lagu hits Bigbang yang berhasil tercipta dan dirilis. Di antaranya seperti We Belong Together, This Love, Crazy Dog, Lies, Day by Day, Bang Bang Bang, dan Flower Road.

G-Dragon juga kerap memproduksi lagu untuk album solonya. Hal ini sudah dimulai olehnya sejak perilisan album solo pertamanya bertajuk Heartbreaker di tahun 2009.

Selain itu, pria kelahiran 18 Agustus 1988 itu juga diketahui turut memproduksi lagu-lagu untuk penyanyi lain di luar Bigbang. Di tahun 2015, misalnya. Dia memproduksi lagu untuk rekan satu agensinya, iKON yang berjudul I Miss You So Bad. Dirinya berperan sebagai komposer dan penulis lirik.

Tahun lalu, G-Dragon juga turut berpartisipasi dalam penulisan lirik untuk lagu IU berjudul Palette.

Dalam daftar yang dirilis KMCA, nama G-Dragon disusul oleh Yong Junhyung Highlight dengan jumlah lagu 150. Lalu Ravi VIXX dengan jumlah 122 lagu, dan Zico Block B dengan 121 lagu.

RM BTS, Ilhoon BTOB, Jung Yonghwa CN Blue, Junho 2PM, dan Jonghyun SHINee juga terdaftar dalam Top 10 daftar hak cipta tersebut.

(Fahru)