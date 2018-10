View this post on Instagram

Sahabat saya pernah berkata sambil bergurau : Vic ...Rumah tangga dari awal sampai 8 bulan itu berat karena pasti akan merasakan apapun tapi jika lolos akan terasa lebih mudah kedepanya ....Dan hari ini km benar😊😊😊🙏🙏 Saya gagal menjadi pemenang di rumah saya sendiri..tepat di bulan ke8 akhirnya semua jadi kenyataan Saya ucapkan terimksh kepada Angel lelga sudah mendampingi luar biasa sekali sebagai isteri dgn kebijakanmu menerima semua kelamnya masalaluku...dan menjadikan aku lebih disiplin km wanita terhebat yg pernah aku miliki ...dan aku menikahi mu dgn keringat dan kesungguhan semoga Allah memberikan Jodoh yg lebih baik untukmu ..... Ada kata mutiara cinta "Cinta dan sayang tak harus memiliki" Akhirnya aku merasakan itu sekarang Sampai matipun aku sangat mencintai dan menyayangimu tapi aku tdk memilikimu terhitung hari ini mohon doanya kepada semua nya Aamiin Allah huma aamiin "Suatu saat kita akan merasakan Tidak semua setiap kebaikan akan terlihat selalu baik"(Vicky prasetyo)