LOS ANGELES - Dengan pendapatan mencapai USD64,5 juta (Rp961 miliar) sepanjang 2017, Chris Hemsworth tercatat sebagai aktor berpendapatan tertinggi keempat di dunia versi Forbes. Capaian itu terbilang progresif dibandingkan 2017 yang mana ia hanya menduduki peringkat ke-11 dengan pendapatan USD31,5 juta (Rp469,35 miliar).

Kepada GQ Australia, Hemsworth mengaku, terkadang merasa ‘jijik’ dengan status ‘aktor berpendapatan terbesar’ tersebut. “Aku tak mau anak-anakku merasa mereka memiliki privilege dengan kesuksesanku,” katanya kepada GQ seperti dilansir dari People, Rabu (3/10/2018).

Lebih lanjut Hemsworth menjelaskan makna di balik pernyataannya tersebut. “Fakta bahwa kami (sebagai orangtua) memiliki uang dan popularitas, tentu membuat mereka juga spesial. Hal itu (terkadang) membuatku takut, karena kami tumbuh tanpa kedua hal tersebut (uang dan popularitas).”

Lalu sejauh mana statusnya sebagai ayah dan suami memengaruhi karier Hemsworth? Terkait hal tersebut, dia mengaku, ada beberapa pengorbanan yang harus dilakukannya. Yang pasti, Hemsworth mengaku tak akan mengambil proyek akting yang menuntut waktu dan energi lebih.

“Ada kalanya aku bilang, ‘Wow, karena memiliki anak lebih penting, aku harus merelakan beberapa lakon’. Aku lebih memilih menghabiskan waktu dengan anak-anakku, ” ujarnya. Dengan pola pikir itulah, Hemsworth bisa menyeimbangkan antara karier dan keluarga.

Saat ini, Hemsworth dikabarkan telah merampungkan pengambilan gambar untuk adegan terakhir Avengers 4. Sementara untuk syuting spin-off Men in Black, Hemsworth dan lawan mainnya, Tessa Thompson, juga telah menyelesaikan pengambilan gambar di London, Inggris, pada 21 September silam. Syuting MiB, menurut Hemsworth, akan berlanjut ke Maroko dan Paris, Perancis.

Menurut CinemaBlend, spin-off MiB akan berbeda dengan tiga sekuel sebelumnya. Hemsworth akan berlakon sebagai Agen H, sementara Thompson memerankan Agen M yang bekerja untuk sebuah organisasi rahasia yang berbasis di London, Inggris.

Proyek tersebut diarahkan oleh F. Gary Gray, sutradara yang juga menggarap The Fate of the Furious. Sementara skenarionya ditulis oleh Art Marcum dan Matt Holloway, yang juga menggarap film Iron Man.

(SIS)