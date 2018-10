JAKARTA - Tagar #SaveRioDewanto jadi trending topic di Twitter. Aktor film Filosofi Kopi itu menjadi perbincangan lantaran ibu mertuanya, Ratna Sarumpaet, menyebar kebohongan kepada publik.

Ratna baru saja mengakui bahwa penganiayaan yang selama ini diberitakan tidak benar adanya. Wajahnya lebam dan membengkak karena operasi sedot lemak yang dilakukan di Rumah Sakit Bina Estetika.

Guyonan #SaveRioDewanto menjadi semakin banyak bertebaran di dunia maya setelah pengakuan Ratna tersebut. Beberapa warganet menuangkan kekesalan mereka di dunia maya.

Selain tagar tersebut beberapa tagar lain seperti #WajahmuPlastik dan #KoalisiPlastik mewarnai trending topic sore ini. Meme-meme lucu juga mulai banyak bertebaran.

“I tried to #SaveRioDewanto but it’s too late,” kicau akun @pasphmir.

“Tapi untungnya si Atiqah diem juga kak ga ada ngebela emaknya. Kasian juga kak, ikutan #SaveRioDewanto deh,” tulis akun @putryosi.

Kegaduhan di media sosial terkait Ratna Sarumpaet bermula pada pengakuannya yang mengatakan bahwa ia telah dianiaya pada tanggal 21 September 2018. Dari pengakuannya tadi, Ratna mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan berbohong kepada semua pihak.

Wajah Ratna Sarumpaet membengkak dan lebam akibat dari operasi sedot lemak. Ratna pada akhirnya menutupi semua itu dengan kebohongan bahwa dirinya dipukuli.

