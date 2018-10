SEOUL - Grup hip hop Epik High resmi lepas dari YG Entertainment setelah kontrak yang mereka tanda tangani 7 tahun silam dengan agensi tersebut akhirnya berakhir. Hal itu diungkapkan YG Entertainment lewat keterangan resmi mereka yang dirilis pada Selasa (2/10/2018).

“Kontrak eksklusif YG Entertainment dengan Epik High telah berakhir. Setelah melewati diskusi panjang, kami dan Epik High memutuskan untuk tak memperbaharui kontrak tersebut,” ungkap YG Entertainment seperti dikutip dari Allkpop.

Agensi pimpinan Yang Hyun Suk itu menambahkan bahwa mereka bersyukur Tablo dan Epik High menghasilkan musik luar biasa selama 7 tahun terakhir. “Kami berharap yang terbaik untuk babak baru dan kegiatan mereka selanjutnya. Kami juga berharap mereka selalu sehat dan bahagia,” ujar YG Entertainment.

Sebelum meninggalkan YG Entertainment, Epik High sempat berkolaborasi dengan band rock Jepang, Sekai no Owari. Mereka merilis single Sleeping Beauty yang berkisah tentang persahabatan kedua musisi itu pada Juni 2018.

Sekadar informasi, Epik High terbentuk pada 2001, setelah Tablo sang frontman kembali ke Korea Selatan pasca-merampungkan pendidikannya di Kanada dan Inggris. Bersama Mithra Jin dan DJ Tukutz, grup ini memulai debut mereka sebagai musisi hip hop underground.

Pada awal kariernya, grup ini kerap mendapatkan kritikan karena genre musiknya yang tak awam di telinga masyarakat Korea Selatan kala itu. Menariknya, Epik High menggelar pertunjukan perdana mereka di wahana permainan Everland, pada 2002.

Setahun kemudian, di bawah naungan Woollim Entertainment, Tablo cs merilis album debut mereka bertajuk ‘Map of the Human Soul’. Dari sinilah, musik mereka mulai dilirik hingga merilis album kedua “High Society’ pada 2004.

Setelah DJ Tukutz menjalani masa wajib militer pada 2009, Epik High vakum bermusik selama 3 tahun. Kemudian pada Juli 2012, mereka mengumumkan akan kembali merilis karya di bawah naungan agensi baru, YG Entertainment. Pada 9 Oktober 2012, Epik High merilis single It’s Cold yang berkolaborasi dengan penyanyi Lee Hi.

Mereka baru merilis album ‘99’ bersama video klip Up dan Don’t Hate Me secara digital pada 19 Oktober 2012. Tahun lalu, Epik High merilis album terakhir mereka bersama YG Entertainment, ‘We’ve Done Something Wonderful’.

(SIS)