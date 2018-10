JAKARTA - Membintangi film horor yang berjudul The Origin of Santet, Marcellino Lefrandt beradu akting dengan aktris asal Inggris yang bernama Kelly Brook. Dalam film itu, keduanya berperan sebagai pasangan suami-istri.

Untuk menjalin chemistry dengan aktris sekaligus model majalah panas tersebut, Marcellino Lefrandt sempat dilanda rasa ragu. Namun pada akhirnya, jarak diantara mereka runtuh, dan bahkan bisa saling bertukar pikiran selama menjalani proses syuting.

"Awalnya sempat ada keraguan, khawatir chemistrynya bisa dapat enggak ya, karena mikirnya kalau sama orang kita kan sudah enak ya, sudah ketemu, ngobrol santai sambil ngopi," ujar Marcellino Lefrandt saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018).

"Tapi ini kira-kira gue mesti jaga jarak atau basa basi dulu, ternyata pas kelly sampai, she is so friendly, enak, tukar pikiran. Thank god proses readingnya chemistry kita dapat banget sebagai suami-istri. Ternyata berhasil," tambahnya.

Selama menjalani proses syuting untuk film bergenre horor itu, mantan suami Dewi Rezer ini menilai kalau sosok Kelly Brook merupakan seorang aktris yang masih ingin mencoba dan belajar jika mendapati hal-hal yang tidak dimengerti.

"Dia transformasinya cepat banget. Misalnya dia tidak mengerti, tapi begitu dijelaskan dia langsung memperlajari apa yang diminta. Pada saat eksekusi juga langsung dapet. Itu yang saya dapat dari dia," ungkap bapak dua anak tersebut.

Selain dibintangi oleh Marcellino Lefrandt dan Kelly Brook, film The Origin of Santet ini juga dibintangi oleh Ayu Diah Pasha, Ray Sahetapy dan pemain luar negeri lainnya, yakni Jazz Ocampo dan Bali Nadeya Curtain.

(edi)