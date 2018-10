JAKARTA - Gempa yang mengguncang kota Donggala dan palu dengan kekuatan 7.7 skala richter pada Jumat, 28 September 2018 rupanya tak hanya menjadi duka yang mendalam untuk masyarakat Indonesia, melainkan juga bagi selebriti mancanegara.

Rasa duka dan belasungkawa diungkapkan oleh Choi Siwon dan Yesung atas bencana alam yang menimpa Sulawesi Tengah. Kedua personel boyband Super Junior tersebut mengutarannya melalui cuitan yang ditulis pada akun Twitter masing-masing.

β€œI want to express my deepest condolence to significant deaths and victims of recent earthquake and tsunami that hit the northern part of Sulawesi Island, Indonesia. Hope the nations to recover as soon as possible and my heart will be with them. #prayforindonesia,” tulis Siwon.

Berbeda dari Choi Siwon yang menggunakan bahasa Inggris, Yesung justru mengucapkan rasa simpatinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam akun Twitternya yang bernama @shfly3424, ia berdoa untuk masyarakat Indonesia, terutama Palu.

β€œSaya akan berdoa untuk Anda πŸ™πŸ» #prayforpalu #prayforindonesia,” tulis Yesung.

Melihat unggahan Choi Siwon dan Yesung, netizen pun yang langsung membalas cuitan tersebut. Banyak dari mereka yang mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan doa yang diutarakan oleh keduanya melalui media sosial.

β€œ@siwonchoi TERIMA KASIH BANYAK ATAS DOANYA. SEMOGA KITA SEMUA SELALU DALAM LINDUNGAN TUHAN #PrayForIndonesia #PrayForDonggala #prayforpalu #PrayforSulawesi #PrayforSulteng,” tulis komentar akun @@Putatori.

β€œ@siwonchoi Thankyou for your careness n your pray oppa.. Wish God will blessing you with a lot of good things, please stay health & have a great day my favorite human being,” tambah akun @weedeeyaa407.

