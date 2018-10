SEOUL – Setelah dipastikan bakal tampil dalam Jimmy Kimmel Live pekan depan, kini NCT 127 akan tampil dalam perayaan ulang tahun (HUT) Mickey Mouse ke-90. Grup besutan S.M Entertainment itu tercatat sebagai satu-satunya boyband K-Pop yang mendapat kesempatan berharga tersebut.

Perayaan HUT Mickey Mouse itu nantinya akan disiarkan oleh stasiun TV terbesar Amerika Serikat, ABC. Melansir Soompi, perayaan bertajuk 'Mickey's 90th Spectacular' itu akan berlangsung selama 2 jam dan NCT 127 akan membawakan single terbaru mereka, Regular. Mark cs dijadwalkan syuting untuk acara tersebut pada 6 Oktober mendatang, di Shrine Auditorium, Los Angeles.

Baca juga: Doyan Koleksi Properti, DJ Khaled Buru Rumah Mewah Senilai Rp500 Miliar

Selain NCT 127, beberapa penyanyi Amerika pun akan tampil dalam event tersebut, seperti Josh Groban, Meghan Trainor, Leslie Odom Jr., dan Zac Brown Band adalah beberapa di antaranya. Deretan aktor populer juga dipastikan akan tampil dalam perayaan tersebut.

Sofia Carson, Tony Gale, Sarah Hyland, hingga Kristen Bell (pengisi suara Frozen), merupakan beberapa di antaranya. Robert A. Iger, CEO dan Presiden Walt Disney Company juga dipastikan akan menghadiri event tersebut.

Menariknya, ‘Mickey’s 90th Spectacular’ akan diarahkan oleh Danny Boyle, sutradara di balik pertunjukan Isles of Wonder pada Upacara Pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2012, di London, Inggris. Ia juga adalah sutradara di balik sejumlah film populer Hollywood, seperti The Beach dan Slumdog Millionaire.

Baca juga: Duka Marsha Timothy Lihat Bencana Gempa dan Tsunami Palu dan Donggala

Sebelum penampilan di ‘Mickey’s 90th Spectacular”, para NCTzen (fans NCT 127) bisa menyaksikan penampilan sang idola dalam Jimmy Kimmel Live yang akan disiarkan pada 8 Oktober 2018, sekitar pukul 17.45 waktu setempat. Selain menjadi bintang tamu, NCT 127 juga berkesempatan tampil dalam mini konser yang akan digelar di Los Angeles.

Penampilan NCT 127 di tv internasional ini menjadi bagian dari jadwal kegiatan promosi album terbaru mereka ‘NCT #127 Regular-Irregular’ yang akan dirilis pada 12 Oktober 2018.

(SIS)