SEOUL - Indonesia tengah berduka setelah terjadinya gempa tsunami di Donggala, Palu pada Jumat, 28 September 2018 lalu. Bencana alam yang merusak bangunan dan merenggut nyawa tersebut saat ini menjadi perhatian dunia, termasuk boyband K-POP Super Junior.

Lewat media sosialnya, grup senior asuhan SM Entertainment tersebut menunjukkan duka atas musibah yang terjadi di Indonesia. Pada Sabtu 30 September 2018, Super Junior berdoa agar Donggala, Palu bisa segera pulih.

"Kami ingin memberikan kata-kata penenang untuk orang-orang di Indonesia yang terkena dampak dari gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Pulau Sulawesi," tulis Super Junior lewat akun Twitter @SJofficial.

We’d like to offer a word of conform for people of Indonesia who are affected by the earthquake and tsunami happened in the island of Sulawesi. Sincerely hope the reque operation goes smoothely and all the damage can be recovered as soon as possible.— SUPER JUNIOR (@SJofficial) September 30, 2018