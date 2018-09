JAKARTA - Pekan ini, chart lagu Korea bergerak cukup dinamis. Roy Kim (The Hardest Part) dan Punch (Good Bye) sukses merangsek ke posisi tiga besar dan menggeser Sunmi yang sebelumnya menjadi penguasa chart.

Lagu The Hardest Part yang dirilis oleh Stone Music Entertainment tersebut merupakan digital single yang dirilis Roy Kim, pada 18 September silam. Isinya, tentang seorang pria yang harus mengakhiri hubungan asmaranya dengan sang kekasih. Sejauh ini, video klip lagu itu sudah mengumpulkan lebih dari 2 juta viewers sejak diunggah pekan lalu.

Sementara Good Bye yang dilantunkan Punch berkisah tentang seseorang yang move on dari hubungan asmara sebelumnya. Lagu tersebut menggambarkan kisah haru tentang melupakan seseorang dan memulai sesuatu yang baru. Menurut Punch, kisah tersebut bisa dialami siapa saja yang membuat lagu itu akan mudah diterima pencinta musik.

Keberadaan dua lagu baru di atas, membuat Sunmi harus puas melihat Siren turun dua posisi dan duduk di peringkat ketiga. Padahal, selama 2 minggu terakhir single tersebut selalu betah berada di puncak tangga lagu.

Di lain pihak, Way Back Home milik Shaun juga harus terjerembap tiga peringkat ke posisi lima. Hal tersebut terjadi lantaran Im Chang Jung sukses menyelipkan single terbarunya, There Has Never Been A Day I Haven’t Loved You ke peringkat keempat.

Pergeseran posisi tak hanya dialami Sunmi dan Shaun. Musisi Paul Kim, Ben, BTS, dan Red Velvet juga harus rela turun beberapa peringkat dan menempati lima posisi terbawah. Sementara BLACKPINK sejak minggu lalu tampaknya enggan bergeser dari peringkat kesembilan yang ditempatinya saat ini.

Berikut 10 lagu yang menduduki chart musik Korea versi Okezone, yang dirangkum dari Gaon Chart, Minggu (30/9/2018):

1. The Hardest Part - Roy Kim

2. Good Bye - Punch

3. Siren - Sunmi

4. There has Never Been a Day i Haven't Loved You - Im Chang Jung

5. Way Back Home - Shaun

6. Every Day, Every Moment - Paul Kim

7. Love, ing - Ben

8. IDOL - BTS

9. Ddu Du Ddu Du - BLACKPINK

10. Power Up - Red Velvet

