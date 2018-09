SEOUL – Aktor Lee Jong Suk akhirnya mengonfirmasi proyek drama terbarunya. Pada Jumat (28/9/18), Lee Jong Suk membenarkan, ia akan berperan dalam drama terbaru tvN, Romance Supplement (judul sementara).

Proyek tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Lee Jong Suk setelah berakting selama 8 tahun. Pasalnya, ini menjadi pengalaman perdananya membintangi drama bergenre komedi romantis. “Aku sangat antusias bisa bermain dalam genre komedi romantis untuk pertama kali,” ungkap lelaki 29 tahun itu seperti dilansir dari Soompi.

Baca juga: Oscar Isaac Akan Naik Pangkat dalam Star Wars IX

Lalu apa alasan Lee mencoba untuk menjajali genre komedi romantis? Aktor While You were Sleeping tersebut mengaku, menemukan sesuatu yang berbeda dari Romance Supplement.

“Drama itu (Romance Supplement) memiliki tekstur berbeda dari drama-drama yang pernah kuperankan sebelumnya. Aku rasa, lewat drama ini aku bisa menunjukkan sisi baru diriku yang belum pernah kutampilkan kepada penonton selama ini,” imbuh lawan main Lee Bo Young dalam I Can Hear Your Voice tersebut.

Drama Romance Supplement berkisah tentang kehidupan pria dan wanita di umur 30-an yang bekerja di sebuah perusahaan penerbitan. Kali ini, Lee Jong Suk akan berperan sebagai Cha Eun Ho, seorang penulis cerdas yang juga merupakan pemimpin redaksi termuda dalam perusahaan tersebut.

Di pihak lain, aktris Lee Na Young dikabarkan masih mempertimbangkan untuk menjadi lawan main Lee Jong Suk dalam drama tersebut. Tawaran itu sebenarnya dilayangkan pihak rumah produksi kepada sang aktris, sejak 11 September silam.

Hal itu, kemudian dikonfirmasi oleh Eden 9, agensi yang menaungi istri aktor Endless Love, Won Bin tersebut. Sayangnya, hingga Lee Jong Suk mengumumkan keterlibatannya, Lee Na Young masih belum merespons tawaran tersebut.

Baca juga: Aray Daulay Sempat Pingsan Sehari sebelum Meninggal Dunia

Drama Romance Supplement akan diarahkan oleh sutradara Lee Jung Hyo. Ia adalah sutradara di balik sederet drama populer, seperti Criminal Mind, Life on Mars, dan Because This is My First Life. Sementara Jun Hyun Jung yang pernah menggarap skrip I Need Romance akan menjadi penulis skenario Romance Supplement.

“Aku sudah sejak lama menjadi penggemar karya-karya Jung Hyun Jung dan Lee Jung Hyo. Aku senang, bisa bekerja bersama mereka,” ujar Lee Jong Suk. Drama Romance Supplement diperkirakan akan tayang pada semester I 2019.

(SIS)