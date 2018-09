SEOUL – Grup K-Pop pendatang baru, The Boyz, sedang terlibat masalah. Dua personelnya: Sunwoo dan New, diminta untuk keluar dari grup tersebut oleh fans Korea. Hal itu dilakukan fans setelah ‘aib’ masa lalu keduanya tiba-tiba menyeruak ke publik.

Melansir Soompi, Sunwoo dan New disebut-sebut sempat melakukan tindak misogini alias kebencian terhadap kaum perempuan. Melihat permasalahan tersebut, Cre.Ker Entertainment selaku agensi The Boyz, akhirnya buka suara.

Lewat situs fancafe resmi milik The Boyz, Cre.Ker Entertainment menuliskan, “Pertama, terima kasih untuk seluruh fans yang peduli terhadap The Boyz. Kami sadar adanya kekhawatiran fans terhadap The Boyz.”

Agensi itu mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah memeriksa kasus tersebut dan menerima segala bentuk kritikan yang dilontarkan fans. “Kami menundukkan kepala dan meminta maaf kepada semua orang yang merasa tidak nyaman dengan kasus ini. Kami juga tak mampu memahami permasalahan sampai akhirnya fans mengungkapkan kekhawatiran mereka.”

Kejadian ini bermula ketika salah satu fans dalam forum daring Korea membahas unggahan misogini dan sikap tidak sopan yang dilakukan oleh kedua member The Boyz tersebut lewat media sosial. Saat itu, Sunwoo mendapat pertanyaan di media sosial terkait hewan apa yang ingin ia pelihara. Pertanyaan itu dijawabnya dengan, “Seorang perempuan (sambil tertawa).”

Pernyataan yang pernah diungkapkan Sunwoo itu membuat fans geram, mengingat sebagian besar penggemar The Boyz didominasi oleh kaum hawa. Kemudian beberapa fans mengingatkan The Boyz dan agensi terkait permasalahan itu yang kemudian menjadi viral di dunia maya. Namun sayangnya, kala itu tidak digubris oleh mereka.

Permasalahan lainnya, datang dari member The Boyz lainnya, New. Ia dinilai telah membuat fans kecewa karena mengaku tidak mengingat apapun yang ia lakukan saat menyapa penggemar melalui siaran V-Live.

Kemudian salah satu fans menyadari lelaki bernama asli Choi Chan Hee itu bersikap tidak sopan kepada member The Boyz lainnya. “Di luar permasalahan di atas, kedua member memiliki pengalaman yang membuat fans mereka kecewa. Dan fans sudah berkali-kali mengungkapkan kekhawatirannya,” tulis fans The Boyz.

Sekadar informasi, The Boyz merupakan grup asuhan sub agensi milik Loen Entertainment, yakni Cre.Ker Entertainment, yang debut pada Desember 2017. Grup tersebut terdiri dari 12 personel, salah satunya ialah Ju Haknyeon, mantan peserta Produce 101 Season 2.

