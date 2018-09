View this post on Instagram

Jgn bawa2 org tua kalau pingin tenar dan pengen jd artis,saya diam bukan takut, sy cinta ortu sy, dan ga perlu ada perdamaian, atau minta tolong didamaikan ortu, krn sy merasa tdk punya masalah dg siapapun, bermusuhan dg siapapun, please jgn playing victim utk mendapatkan tenar dan mjd artis,jejak digital masih ada, jgn merasa teraniaya terdzolimi dg memutarbalikkan fakta demi ketenaran audzubillahimidzalik😇,maaf y mas akhirnya koment yg sbnrnya ga bermanfaat sm skali komen ini, tapi kasian papine mas krn drama mrk smoga kita menjadi anak yg bermanfaat positif dan selalu bersyukur, dan ortu selalu menerima kabar baik dari kita, trimkasih utk supportnya selama ini dan sambung doanya kk2ku tersayang ❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻@masbin_mys @masfatur @santimilani Nb: satu lagi bukan tdk pemaaf, saya maafkan kok mrk yg memperlakukan dg memanfaatkan nama sy dll yg negatif, tp tdk utk sprt dulu, yaitu bersama lagi, tenaga pikiran uang buat mrk. Dan Sy sudah TRAUMA. Tolong jgn ganggu ortu sy dg drama kalian dan saya trimakasih.