LOS ANGELES – Warner Bros. (WB) akhirnya mengumumkan dua aktris yang akan menemani Margot Robbie dalam Birds of Prey. Melansir MovieWeb, lakon Huntress dipercayakan kepada aktris Mary Elizabeth Winstead.

Seperti telah dilaporkan Okezone sebelumnya, karakter Huntress ini diperebutkan oleh tiga aktris. Selain Winstead, ada juga Margaret Qualley (The Leftovers) dan Cristin Milioti (How I Met Your Mother).

Sementara untuk peran Black Canary diserahkan kepada aktris Jurnee Smollett-Bell. Untuk mendapatkan peran tersebut, sang aktris harus bersaing dengan aktris Gugu Mbatha-Raw (A Wrinkle in Time) dan Janekke Monae (Hidden Figures).

Winstead memang tengah naik daun berkat akting ciamiknya dalam 10 Cloverfield Lane. Sementara untuk Smollett-Bell, Birds of Prey akan menjadi gebrakan besar dalam karier aktingnya. Pasalnya, sang aktris lebih banyak wara-wiri di layar kaca, seperti Friday Night Lights dan Underground.

Dengan terpilihnya kedua aktris tersebut, mereka akan bergabung dengan Margot Robbie yang memerankan Harley Quinn. Film Birds of Prey akan berkisah tentang tiga superhero perempuan yang akan menyelamatkan Kota Gotham dari penjahat.

Karakter Black Canary alias Dinah Lance digambarkan sebagai petarung jalanan dengan lengkingan suara memekakkan telinga. Sementara Huntress merupakan putri seorang bos mafia yang menyaksikan pembunuhan kedua orangtuanya. Latar belakang Huntress ini memang terdengar mirip dengan kisah asli Bruce Wayne si Batman.

Apabila tiga karakter protagonis telah terisi, lalu bagaimana dengan lakon antagonis dalam film ini? Kabarnya, Black Mask akan menjadi penjahat dalam film ini. Meski demikian, Warner Bros. dan DC Films masih belum mengonfirmasi siapa aktor yang akan memerankan karakter tersebut. Satu karakter lagi yang masih menjadi tanda tanya adalah Barbara Gordon a.k.a Batgirl yang sampai saat ini masih belum jelas statusnya.

Kabarnya lagi, ketiga karakter utama (Harley Quinn, Huntress, dan Black Canary) dalam film ini akan menjadi pelindung Gotham tanpa kehadiran Batman. Lalu pertanyaannya kemudian adalah ke mana Batman? Kapan setting film ini apabila Batman memang tak dilibatkan di dalamnya?

Semua pertanyaan itu tampaknya akan dijawab Cathy Yan saat film ini rilis 2 tahun mendatang. Sekadar informasi, Yan menggarap Birds of Prey bersama Christina Hodson sebagai penulis skenario.

Warner Bros. menjadwalkan Birds of Prey akan rilis di bioskop Amerika Utara pada 7 Februari 2020. Hal ini karena tim produksi baru akan memulai syuting pada awal tahun depan.

