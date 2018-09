SEOUL – Poster utama The Third Charm akhirnya resmi dirilis JTBC pada Kamis (27/9/2018). Poster tersebut menampilkan dua pemeran utamanya: Seo Kang Joon dan Esom, yang bertemu kembali di Portugal.

Melansir Soompi, itu merupakan pertemuan perdana kedua karakter tersebut setelah berkenalan di kampus, 12 tahun silam. Tak seperti teaser dan stills yang dirilis JTBC sebelumnya, dalam poster kali ini Seo Kang Joon dan Esom ditampilkan lebih dewasa.

Mereka berjalan dengan canggung di antara gedung-gedung tua dan tram yang melintas. Pada poster itu tertulis, ‘Jadi kami berdua bertemu tiga kali’.

Perwakilan pihak produksi mengungkapkan, saat pemotretan poster tersebut Seo Kang Joon dan Esom sangat mendalami karakter mereka masing-masing. “Akting kedua aktor dan panorama Portugal yang apik akan tersaji dalam drama ini,” ungkap sumber tersebut seperti dilansir dari Soompi, Kamis (27/9/2018).

The Third Charm merupakan drama komedi romantis yang menampilkan perjalanan cinta On Joon Young (Seo Kang Joon) dan Lee Young Jae (Esom) sejak berusia 20 hingga 30-an. Menariknya, kedua karakter itu memiliki perbedaan kepribadian yang sangat mencolok.

On Joon Young diceritakan sebagai seorang mahasiswa teladan dan sangat detail dengan rutinitasnya. Sementara Lee Young Jae, dikenal dengan sikap spontan, periang, dan jujurnya. Lalu bagaimana dua orang yang berbeda karakter ini menjalani hubungan mereka?

Jawaban pertanyaan itu hanya bisa ditemukan dalam drama The Third Charm yang akan debut di JTBC, pada Jumat (28/9/2018).

(SIS)