LOS ANGELES – Film Birds of Prey akhirnya mendapatkan jadwal rilis. Warner Bros. selaku distributor mengumumkan akan merilis film itu pada 7 Februari 2020. Dengan begitu, ini akan menjadi proyek pertama DC yang tayang di bioskop pada tahun itu.

Proyek itu akan mengikuti perilisan Joker yang dijadwalkan tayang pada 4 Oktober 2019 dan Wonder Woman 1984 pada awal November 2019. Karakter Harley Quinn, menurut The Hollywood Reporter, akan kembali diperankan oleh aktris Australia Margot Robbie.

Sementara itu, Warner Bros. disebut-sebut masih dalam tahap mencari aktris yang tepat untuk berperan sebagai Black Canary dan Huntress. Kabarnya, Gugu Mbatha-Raw (A Wrinkle in Time), Janekke Monae (Hidden Figures), dan Jurnee Smolett-Bell (Lovecraft Country) merupakan kandidat kuat untuk berperan sebagai Black Canary.

Sementara untuk lakon Huntress, setidaknya ada tiga aktris yang tengah didekati oleh Warner Bros. Margaret Qualley (The Leftovers), Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane), dan Cristin Milioti (How I Met Your Mother) adalah beberapa di antaranya.

Tak hanya untuk dua karakter tersebut, Warner Bros juga dikabarkan tengah mencari aktris untuk berperan sebagai Detektif Renee Montoya dan Cassandra Cain. Melansir Movie Web, Selasa (25/9/2018), aktris Justina Machado (One Day at a Time) dan Roberta Colindrez (I Love Dick) dikabarkan tengah diaudisi untuk melakoni karakter Detektif Montoya.

Sementara untuk karakter Cassandra Cain, Warner Bros. berencana untuk mengaudisi seorang aktris Asia. Meski begitu, belum ada nama sahih yang dirilis untuk memerankan karakter tersebut.

Dengan keluarnya jadwal tersebut, maka Birds of Prey akan tayang bersamaan dengan The Loud House besutan Paramount dan Peter Rabbit 2 yang akan dirilis oleh Sony Pictures. Beberapa tahun terakhir, Februari memang menjadi pilihan para distributor untuk merilis film-film superhero.

Film Deadpool misalnya, yang rilis pada Februari 2016 sukses mendulang USD132,4 juta pada minggu pertamanya. Sementara Black Panther yang juga rilis pada Februari 2018 menuai pendapatan sebesar USD202 juta di pekan perdana.

Film Birds of Prey akan diarahkan oleh Cathy Yan (Dead Pigs) yang berkolaborasi dengan penulis skenario Christina Hodson (Batgirl, Bumblebee). Sementara kursi produser akan diduduki oleh Margot Robbie, Sue Kroll, dan Bryan Unkeless.

