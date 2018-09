SEOUL – Kwon Yuri menjadi member SNSD keempat yang siap debut solo dalam waktu dekat. Pada Kamis (27/9/18), pukul 00.00 KST dini hari, S.M Entertainment merilis empat foto menawan dan seksi Yuri untuk menyambut perilisan album solonya.

Tiga dari empat foto tersebut merupakan foto hitam putih, sementara sisanya foto berwarna. Menariknya, dalam dua foto terlihat Yuri mengenakan bra hitam dengan celana hitam panjang bergaya high waist dengan potongan Cutbray. Rambutnya dibiarkan tergerai acak yang menonjolkan pesona seksi Yuri.

Sementara dalam foto hitam putih lainnya, Yuri yang mengenakan baju lengan panjang dan kacamata hitam itu dipotret secara close-up. Bersama foto tersebut, tertulis ”The First Scene” yang akan menjadi tajuk dari album debut solonya kali ini. Tak hanya itu, foto itu juga disisipi logo ‘YR’ yang merupakan singkatan nama sang artis.

Selain merilis foto teaser melalui akun Twitter resmi SNSD, @GirlsGeneration, S.M Entertainment juga merilis laman resmi untuk Yuri. Beberapa teaser berikutnya juga bisa ditemukan dalam situs tersebut.

Hari ini (27/9/2018), S.M Entertainment juga menginformasikan bahwa album ‘The First Scene’ akan dirilis pada 4 Oktober 2018, pukul 18.00 KST atau sekitar 16.00 WIB. Di dalamnya akan terdapat enam lagu dengan Into You, sebagai single andalan. Pada hari perilisan album tersebut, penyanyi dan aktris 28 tahun itu juga akan menggelar showcase untuk para penggemarnya.

Selain sibuk bermusik, Yuri juga tengah menjalani syuting drama terbarunya, Dae Jang Geum is Watching, yang dijadwalkan tayang di MBC, pada 11 Oktober 2018. Dalam drama itu, dia beradu akting dengan aktor Shin Dong Wook dan Minhyuk 'BTOB'.

Kisahnya akan lebih banyak mengulas tentang kuliner, percintaan, dan pergumulan hidup. Yuri ‘SNSD’ akan berperan sebagai Bok Seung Ah, pegawai baru di tim pemasaran sebuah perusahaan. Di perusahaan itulah dia akan bertemu dengan Han San Hae yang diperankan oleh Shin Dong Wook.

(SIS)