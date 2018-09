LOS ANGELES – Beberapa concept art dan foto baru dari lokasi syuting Avengers 4 kembali bocor di dunia maya. Melansir Movie Web, Kamis (27/9/2018), deretan foto tersebut menunjukkan tim produksi tengah menjalani proses syuting ulang di Atlanta, Amerika Serikat.

Sebelumnya, hal ini (syuting ulang) telah dibocorkan oleh Chris Hemsworth si pemeran Thor saat dia merampungkan syuting Men in Black (MiB) di London, Inggris, pada 21 September 2018. “Sebelum syuting (MiB) kembali, aku akan ke Atlanta untuk pengambilan gambar tambahan Avengers 4. Ini akan menyenangkan!” katanya kala itu.

Baca juga: Diingatkan Lewat Mimpi hingga Paranormal, Ruben Onsu: Biasa Aja

Sekarang mari membahas concept art dan deretan foto yang bocor tersebut. Dari concept art, yang menarik adalah ketika Marvel diketahui memberikan kostum baru untuk Ronin, Captain America, Thor, Hulk, dan Iron Man.

Namun dari deretan karakter itu, yang paling membuat fans penasaran adalah kostum Ronin. Pasalnya, besar kemungkinan Jeremy Renner akan bertransformasi menjadi Ronin dalam Avengers 4.

Spekulasi itu diperkuat dengan foto lokasi syuting yang juga sempat bocor beberapa waktu lalu. Dalam foto itu, Renner terlihat menggunakan kostum Ronin, seperti yang ada dalam komik.

Sementara untuk foto, penampilan baru Brie Larson sebagai Captain America juga cukup menyita perhatian. Dalam salah satu foto, Larson terlihat berpose dengan kostum Captain Marvel dan gaya rambut yang berbeda dari trailer film standalone-nya.

I just know for a fact Marvel snipers already took care of the person responsible for this Avengers 4 leak... pic.twitter.com/LdVm1B9j1K— 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) September 26, 2018