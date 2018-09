LOS ANGELES – Bill Cosby akan menghabiskan tiga sampai 10 tahunnya di dalam jeruji penjara karea kasus pelecehan seksual. Namun, itu sepertinya tidak mempengaruhi keputusan Hollywood. Pasalnya, komedian ini akan tetap memiliki bintangnya di walk of fame.

Dalam sebuah pernyataan Hollywood Chamber of Commerce pada hari Selasa 25 September waktu setempat, komedian berumur 81 tahun itu diperbolehkan untuk menjaga bintangnya di Hollywood Walk of Fame. Meskipun banyak sekali tuntutan dari masyarakat untuk menghapus bintang tersebut.

Hollywood Chamber of Commerce statement regarding Bill Cosby Walk of Fame Star https://t.co/q0ufaQlQyY pic.twitter.com/MtbDZY3CJI — Hollywood Chamber (@HollywoodArea) 25 September 2018

“Bintang-bintang tersebut hanyalah simbol untuk memperingati pencapaian professional seseorang,” tulis Hollywood Chamber of Commerce di Twitternya. Dan menjelaskan bahwa Walk of Fame merupakan “catatan sejarah dari figur-figur dunia hiburan, dari dulu, hingga sekarang.”

“Sekali terpasang, bintang tersebut telah menjadi bagian penting dari sejarah panjangnya Walk of Fame, sebuah ‘monumen budaya bersejarah,’ dan diniatkan untuk menjadi permanen.” Mereka juga menambahkan, “sangat disayangkan sekali apabila kehidupan pribadi seseorang dari bintang-bintang ini tidak sesuai dengan standar, dan ekspektasi publik; namun, Hollywood Chamber of Commerce tidak akan menghapus bintang tersebut dari Walk of Fame.”

Sebelumnya, ada sebuah petisi yang telah diajukan pada hari Senin, 24 September untuk meminta pengurus Hollywood Chambers of Commerce menghapus nama Bill Cosby setelah adanya beberapa “serangan” terhadap bintang tersebut. Serangan-serangan tersebut termasuk dengan ukiran kata-kata “serial rapist” (pemerkosa berantai) di bintangnya.

William Henry “Bill” Cosby Jr, berumur 81 tahun, telah dinyatakan bersalah dalam tuduhan tiga kasus pelecehan seksualnya pada April. Cosby divonis hukuman penjara selama tiga sampai 10 tahun di SCI Phoenix, penjara dengan penjagaan maksimum di Collegeville, Pennsylvania oleh pengadilan Montgomery Correctional Eagleville. Selain itu, Bill juga dikenakan denda sebesar USD25.000 (sekira Rp372 juta) dan biaya penuntutan.

Sebelum terkenal sebagai pelaku pelecehan seksual, Bill Cosby merupakan seorang komedian, aktor, musisi, dan penulis. Ia adalah pemeran utama dalam acara televisi I Spy pada tahun 1965, dan dilajutkan dengan sitcom buatannya sendiri, The Bill Cosby Show, yang tayang selama dua musim dari tahun 1969 sampai 1971.

