LOS ANGELES - Bintang televisi Bill Cosby dan sutradara pemenang Piala Oscar, Roman Polanski, dikeluarkan dari keanggotaan Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Hal ini lantaran Cosby dihukum karena kekerasan seksual pada bulan lalu. Sementara sutradara peraih Oscar, Polanski mengakui kasus pemerkosaannya.

Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, grup di balik Academy Awards atau lebih dikenal dengan Oscar, telah memilih untuk mendepak Cosby dan Polanski dari keanggotaannya, karena kasus mereka tersebut. Pihak Academy of Motion Pictures Arts and Sciences telah memberikan pengumuman resmi terkait hal tersebut.

"Dewan terus mendorong standar etika sehingga mengharuskan anggota untuk menjunjung nilai-nilai untuk menghormati martabat manusia," kata pihak Akademi, seperti dilansir dari CNN, Jumat (4/5/2018).

Di sisi lain, Cosby telah dinyatakan bersalah pekan lalu atas tiga tuduhan pelecehan seksual. Meskipun ia lebih dikenal lewat peran di televisi, Cosby adalah anggota lama Academy untuk karyanya dalam film sejak awal 70-an, seperti Jack, The Meteor Man, dan Fat Albert.

Pihak American Advertising Federation's (AFF), sebuah organisasi perdagangan yang mengakui prestasi profesional dalam industri periklanan, memilih untuk membatalkan rencana penghargaan Cosby ke dalam Advertising Hall of Fame. Kelompok ini juga membatalkan Penghargaan Presiden untuk Cosby yang didapatkannya pada 2011.

Menurut AFF, ini adalah pertama kalinya anggota memilih untuk membatalkan penghargaan dalam sejarahnya selama 69 tahun.

Sementara Polanski mengaku melakukan hubungan seks dengan Samantha Geimer, yang masih di bawah umur pada tahun 1977. Samantha Geimer diperkosa oleh Polanski ketika dia berusia 13 tahun.

Ia telah menjalani hukuman 42 hari di penjara. Saat dipenjara karena kasus pemerkosaannya, Polanski melarikan diri dari Amerika Serikat pada 1978. Dia terus membuat film di Eropa dan mampu memenangkan Oscar pada tahun 2003 karena mengarahkan drama Perang Dunia I, The Pianist. (lid)

