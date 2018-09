View this post on Instagram

Manajemen Persija sekali lagi mengucapkan turut berduka atas kepergian Haringga Sirila. Semoga Allah SWT selalu memberikan sebuah tempat yang tenang kepada Haringga di alam sana. Selamat jalan kawan! Al Fatihah.🙏☹ __ #PersijaBerduka #PersijaJakarta #PersijaSelamanya