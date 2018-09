View this post on Instagram

Dari dulu, aku selalu ingin kontribusi untuk menyelesaikan isu sosial. Aku & temen-temenku pernah bikin social project untuk salah satu desa di Sumba. Rasanya senang sekali bisa berbagi dengan mereka dan belajar dari mereka. Ini juga yang jadi pendorong semangat aku selama kuliah kemarin: biar bisa menjadi solusi untuk permasalahan bangsa. • Makanya aku happy banget begitu tahu ada kompetisi dengan misi positif dari @millennialsberkarya 2018 bersama @sitos.id 😊 Ide proyek infrastruktur dari kamu bisa dibantu diwujudkan jadi nyata, bahkan ada hadiah dana proyek hingga ratusan juta rupiah lho! • Info lengkapnya bisa kamu cek di kompetisi.millennialsberkarya.com atau chat ke official LINE [at]karyamillennials 😉 Punya ide oke buat sekitarmu? Langsung aja submit! Ditunggu sampai 28 September ini ya :') #MillennialsBerkarya #AksiNyataAnakBangsa @semenindonesia ​@semenpadang @semengresikofficial @cssementonasa