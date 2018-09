SEOUL – Aktor Kim Rae Won mendapat tawaran untuk bermain dalam film bergenre komedi romantis, The Most Ordinary Romance. Menariknya, tawaran serupa juga didapatkan oleh aktris Gong Hyo Jin.

Kedua aktor tersebut pernah beradu akting dalam drama Snowman pada 2003. Dengan begitu, apabila keduanya menerima tawaran tersebut maka ini akan menjadi reuni setelah 15 tahun.

Selain itu, film tersebut juga akan menjadi proyek komedi romantis pertama Kim Rae Won setelah My Little Bride sekitar 14 tahun silam. Sepanjang semester I 2018, Kim tampaknya memilih untuk beristirahat setelah tahun lalu dia terlibat dalam dua film (RV: Resurrected Victims dan The Prison) dan satu drama (Black Knight: The Man Who Guards Me)

Sementara bagi Gong Hyo Jin, film ini akan menjadi proyek romkom terbarunya setelah membintangi Love Fiction sekitar 7 tahun silam. Berbeda dengan Kim, sepanjang semester I 2018, Gong sibuk menjalani syuting film. Dia diketahui bermain dalam Door Lock dan Bbaengban yang kabarnya akan tayang pada 2019.

Film The Most Ordinary Romance akan bercerita tentang kisah cinta realistis antara sepasang kekasih di usia ‘30-an. Film ini akan menjadi proyek komersial perdana sutradara film independen, Kim Han Gyeol. Sang sutradara akan berkolaborasi dengan rumah produksi Zip Cinema yang juga menggarap The Priests dan All About My Wife.

Melansir Soompi, Kamis (20/9/2018), Zip Cinema tengah merampungkan perekrutan pemain. Setelahnya, proses syuting akan dilakukan pada musim dingin 2018 dan akan tayang pada pertengahan 2019.*

(SIS)