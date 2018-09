JAKARTA - Band rock kenamaan Megadeth bersiap mengguncang panggung Yogyakarta pada 27 Oktober 2018 mendatang. Sontak ini menjadi ketiga kalinya band rock asal Amerika ini menyambangi Indonesia dan kali pertama untuk menyambangi kota Yogyakarta.

Menariknya, sebelum memulai panggungnya di Yogyakarta, rupanya Dave Mustaine cs punya permintaan yang disampaikan lewat akun twiter resmi Megadeth. Lantas permintaan apa yang diutarakan oleh Megadeth?

Ya, Dave Mustaine cs tampaknya mengharapkan kedatangan Presiden Joko Widodo dan juga Gebernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

“Kami berharap Presiden Indonesia, Joko Widodo @jokowi dan Gubernur, Ganjar Pranowo @ganjarpranowo akan menerima undangan kami untuk melihat kami tampil di Jogjakarta pada tanggal 27 Oktober,” tulis akun twiter @Megadeth.

Lebih lanjut, Megadeth tentunya sudah tidak sabar untuk menampilkan aksi panggung di kota Gudeg, Yogyakarta. Terlebih dengan kehadiran Jokowi dan Ganjar Pranowo, tentu bakal membahagiakan band rock asal Amerika.

“Kami tidak sabar untuk bermain @jogjaROCKarta dan bertemu Anda berdua di sana,” lanjutnya.

Melihat cuitan dari Megadeth, tentu saja akun twiter tersebut langsung diserbu warganet. Tak sedikit warganet asal Indonesia yang meminta Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo dapat hadir.

“JOKOWI ! JOKOWI ! PAK DHE JOKOWI ! (crowd singing in symphony of destruction) @Megadeth @jokowi m/,” tulis @Charles171989.

“Mangkat? Mangkat! @jokowi @ganjarpranowo,” tulis @Akhlis_M.

“Wuiiiww yg di invite @jokowi sama @ganjarpranowo ...emang cadas pemimpinkuu,” tulis @Riautam53537657.

Sebagai Informasi, kedatangan Megadeth ke Indonesia merupakan bagian dari perayaan 35 tahun mereka berkarya di industri musik dunia. Selama berkarier, Dave Mustaine cs telah menghasilkan setidaknya 15 album dengan puluhan lagu.

Salah satu album paling terkenal yang pernah mereka buat adalah ‘Killing Is My Business… and Business Is Good’ dimana album tersebut dirilis pada 1985 silam.

