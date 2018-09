View this post on Instagram

Hantu Shepia katanya 🤦‍♀️ Nonton konser dl ah biar kaya manusia Asal netijen bahagia 😑☝️ #sheilagank Yeayyy keturutan nonton ini. Bahagia bngt. Nostalgia jaman SD.... Makasih suamik..uda usahain tiketnya Sampe dibelain cutii😘