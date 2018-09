JAKARTA – Luna Maya sepertinya enggan untuk banyak berkomentar soal kandasnya hubungan bersama Reino Barack. Ia pun lebih memilih untuk bersenang-senang ke luar negeri bersama sahabatnya.

Semenjak mengumumkan ucapan permintaan maaf dengan Reino Barack di Instagram, Luna Maya memang tidak berada di Indonesia. Traveling nyatanya menjadi pilihan wanita 35 tahun itu untuk melepaskan kegalauannya. Mulai dari menghabiskan waktu di Amerika Serikat hingga ikut plesiran honeymoon Ayu Dewi dan Regi Datau di Thailand.

“Thank you for having me... I know it’s your birthday honeymoon gateway from pak Regi. I had good times with you two,” tulis Luna pada 17 September 2018.

Ia pun berharap jika pada liburan selanjutnya juga bisa mengajak sahabat lainnya seperti Iwet Ramadhan, Melaney Ricardo, hingga Edric Tjandra yang tergabung dalam geng Menteri Ceria.

Namun, bukan Ayu Dewi namanya jika tidak melontarkan candaan soal hubungan Luna yang baru saja putus. Lewat instagramnya, Ayu banyak mendapat nasihat yang menurutnya justru harus diberikan kepada Luna.

“Eyke banyak dinasehatin sama dua manusia penuh logika ini, padahal tadinya cuma ngobrol lho. Harusnya kan yang banyak ditanya itu yang baju garis-garis. Ditanya, baca bukunya udah sampai mana gitu,” seloroh Ayu Dewi.

Ayu Dewi memang menjadi salah satu sahabat yang selalu berada di sisi Luna saat dirinya tengah mengalami kegalauan. Bahkan ibu dua anak itu pun tidak mempermasalahkan jika liburan bulan madunya harus terganggu dengan keikutsertaan Luna di Thailand.

(sus)