JAKARTA - Berakhirnya hubungan asmara antara Luna Maya dan Reino Barrack, nampaknya bukan isapan jempol belaka. Ditemui di kawasan BSD, Tangerang pada Minggu 16 September 2018 kemarin, Reino pun membenarkan kabar kandasnya hubungan asmaranya dengan bintang film The Doll 2 tersebut.

Kegalauan tentu melanda wanita kelahiran Denpasar, 35 tahun lalu ini. Pasalnya, setelah lima tahun berpacaran, dirinya tak lagi bisa melanjutkan hubunganya ke jenjang yang lebih serius lagi.

Lewat akun Instagram pribadinya, mantan kekasih Ariel NOAH ini nampak mencurahkan isi hatinya. Ia bahkan menuliskan sepenggal kata-kata karangan Rupi Kaur.

"He says.. i am sorry i am not an easy person to want. i look at him surprised. who said i wanted easy. i don’t crave easy. i crave goddamn difficult," tulis Luna Maya, mengutip puisi berjudul Milk and Honey.

Unggahan Luna tersebut sontak membuat para netizen memberikan komentarnya terhadap wanita yang sempat bermain dalam sinetron Tendangan si Madun 3 ini. Bahkan hingga kini, ada lebih dari 36 ribu orang yang menyukai postingan tersebut.

(kem)