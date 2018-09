LOS ANGELES – Memasuki pertengahan bulan September, beberapa film baru Hollywood banyak bermunculan. Salah satu jagoan pada pekan ini adalah film dari 21th Century Fox, The Predator.

The Predator berhasil menggulingkan The Nun dari puncak box office pekan ini. Dengan pendapatan yang tak begitu besar, USD24 juta, film yang dibintangi oleh Olivia Munn ini langsung bertengger di posisi pertama.

Meski berhasil menempati posisi puncak, angka pendapatan The Predator terbilang kecil jika dibandingkan dengan film-film terdahulunya. Sebagai perbadingan, Predators yang dirilis delapan tahun lalu berhasil mendulang uang sekira USD24,8 juta pada pekan pertama penayangannya.

Hasil ini tak lepas dari buruknya catatan review The Predator di berbagai situs perfilman. Para kritikus film bahkan melabeli film ini dengan C+ di CinemaScore sehingga tak banyak penonton yang tertarik untuk datang ke bioskop.

Sementara itu The Nun sukses menambah pundi-pundi dollar untuk Warner Bros. dan New Line dengan USD18 juta-nya. Film spin-off dari The Conjuring ini total sudah meraup USD85 juta dari 10 hari penayangannya di bioskop.

Posisi ketiga ditempati oleh film thriller dari Lionsgate, A Simple Favor dengan USD16,1 juta. Film yang dibintangi oleh Blake Lively dan Anna Kendrick ini setidaknya menempatkan White Boy Rick dan Crazy Rich Asians pada posisi empat dan lima box office pekan ini.

Berikut daftar box office pekan ini yang dilansir dari Entertainment Weekly, Senin (17/9/2018):

1. The Predator – USD24 juta

2. The Nun – USD18 juta

3. A Simple Favor – USD16,1 juta

4. White Boy Rick – USD8,8 juta

5. Crazy Rich Asians – USD8,7 juta

6. Peppermint – USD6,1 juta

7. The Meg – USD3,8 juta

8. Searching – USD3,2 juta

9. Unbroken: Path to Redemption – USD2,4 juta

10. Mission: Impossible – Fallout – USD2,3 juta

