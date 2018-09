View this post on Instagram

#ikon#아이콘 인성의 ikon 방송끝나고 차에 앉아있는데 수많은 팬들사이로 홀로 뚜벅뚜벅 걸어와서 차문을 두드림 헉 모지 했는데 보니까 #비아이 가 땋!! 후배는 이런게 후배고 간지는 이런게 간지구나 했음 앨범 멘트보소 나랑의 경쟁은 의미가 없대 인생 펀치라인 찍고 공손히 문워크함 무한스밍 중 좀비되는줄 ㅜ 안본사람 모름 이느낌