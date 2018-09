JAKARTA - Setelah tiga kali gagal membina rumah tangga, penyanyi Anggun C. Sasmi diketahui kembali mengucap janji suci pernikahan bersama Christian Kretschmar. Pesta pernikahan bernuansa intimate itu digelar di Omah Padi Resort, Ubud, Bali, pada 16 Agustus 2018.

Tak lama setelah menikah, Anggun pun kembali disibukkan dengan berbagai aktivitas keartisannya. Setelah tampil dalam opening ceremony Asian Games 2018, pada 18 Agustus silam, kini ibu satu anak itu didapuk menjadi salah satu juri dalam The Voice Indonesia dan Asia’s Got Talent.

“Kegiatan saya sebenarnya sudah terjadwal dari September hingga April tahun depan. Jadi memang semua sudah dijadwalkan, entah itu untuk (kehidupan) pribadi ataupun pekerjaan,” ujar Anggun ketika ditemui di konferensi pers The Voice Indonesia di MNC Studios, Rabu (12/9/2018).

Namun ketika awak media menyinggung soal pernikahannya di tengah jadwalnya yang begitu sibuk, pelantun Hanyalah Cinta itu enggan menanggapinya. “Jangan, jangan. Kalau (soal pernikahan), itu sudah out of the topic,” jawab Anggun.

Awak media pun kembali mencoba mengonfirmasi kabar pernikahan itu, namun penyanyi kelahiran Jakarta 41 tahun silam itu menolak untuk berkomentar. Ia memilih berlalu dari para awak media.

Sejak awal, Anggun memang memilih untuk menutupi kehidupan pribadinya dari media. Sebelum melabuhkan hatinya kepada Chris, Anggun diketahui pernah menikahi Michael Georgea pada 1992 dan bercerai sekitar 7 tahun kemudian.

Setelah 5 tahun menjanda, Anggun kembali membangun mahligai rumah tangga bersama Olivier Maury pada 2004. Keduanya kemudian berpisah sekitar 2 tahun kemudian. Sekitar 4 tahun setelah bercerai dari Maury, Anggun kembali menikah dengan Cyrill Montana pada 2010. Namun pernikahan itu harus berakhir 4 tahun kemudian.

